Политика

18:32 19.04.2019

США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела

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США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела

Власти США продолжат в ходе контактов с Россией настаивать на недопустимости вмешательства во внутренние американские дела, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - добавил он.

М.Помпео подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой.

"Россия вмешивается в дела многих стран", - считает М.Помпео. По его словам, признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и на Украине.

Теги: #помпео #сша #россия
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