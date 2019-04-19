Политика

17:05 19.04.2019

НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов - министр Жданов

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НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов - министр Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - написал И.Жданов на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

Теги: #дебаты #олимпийский #украина #жданов #выборы
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