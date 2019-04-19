НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов - министр Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - написал И.Жданов на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.