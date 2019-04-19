Политика

15:48 19.04.2019

Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

2 мин читать
Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

Украине угрожает реванш, который отбросит ее в прошлое, заявляет кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко.

"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", - сказал П.Порошенко, выступая на Майдане Независимости в пятницу.

Он заявил о высокой ставке на президентских выборах – продолжит ли Украина свой путь в Европейский Союз и НАТО или все будет "спущено на тормозах".

"И еще один очень важный вопрос: допустит ли Украина реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля снова покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи", - отметил президент.

По его словам, каждый гражданин должен помнить, что главное для каждого украинца – не потерять страну.

По словам П.Порошенко, основное задание главы государства – не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины и безопасность каждого гражданина.

"И если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, откуда же у него возьмутся силы и смелость, мужество иметь дело с Путиным?", - отметил П.Порошенко.

Он также заявил, что в случае его избрания президентом 21 апреля, он гарантирует, что в следующие пять лет "Путина ожидает громкий провал тут, в Украине".

"Мы с вами, дорогие друзья, наша команда, пройдем точку невозврата, и никто и никогда больше не будет видеть Украину в российских объятиях, а мы войдем в Европейский Союз. Вопрос национальной безопасности сейчас для нас важен как никогда, и чтобы противостоять российскому сценарию, нужна твердая политическая воля, твердые идеологические принципы, дипломатическая специальность и опыт, опыт верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Теги: #ес #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 19.04.2019
Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

16:54 19.04.2019
Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

16:43 19.04.2019
Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню в августе-2019

Glovo планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню в августе-2019

16:40 19.04.2019
"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

16:33 19.04.2019
СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

16:26 19.04.2019
Колонна сторонников Порошенко прибыла к НСК "Олимпийский"

Колонна сторонников Порошенко прибыла к НСК "Олимпийский"

16:24 19.04.2019
ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

16:24 19.04.2019
Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

16:10 19.04.2019
РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

16:02 19.04.2019
Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Украина может за 1,5 мес. найти альтернативу российским углю и дизелю – советник Зеленского по энергетике

По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

У Зеленского напоминают: на дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных

Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах на "Олимпийском" вечером в пятницу

"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА