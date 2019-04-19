Политика

14:58 19.04.2019

Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

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Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Украины Петр Порошенко ввел в персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Наталью Науменко и первого заместителя министра юстиции Елену Сукмановых.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, соответствующий указ №151/2019 П.Порошенко подписал 19 апреля.

Этим же указом глава государства исключил из состава комиссии по вопросам гражданства секретаря Центральной избирательной комиссии Наталью Бернацкую, экс-замглавы Государственной миграционной службы Татьяну Никитину, председателя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #комиссия #гражданство #порошенко #украина
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