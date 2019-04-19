Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - на НСК "Олимпийский" в 19 апреля будет вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк.

Как сообщил в выпуске "Фактов" на канале ICTV ведущий Петр Демьянчук, кандидатуру Е.Фроляк утвердили оба кандидата на пост президента, однако она будет модератором на сцене В.Зеленского.

Как сообщалось, предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.