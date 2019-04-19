Политика

14:37 19.04.2019

Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

1 мин читать
Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - на НСК "Олимпийский" в 19 апреля будет вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк.

Как сообщил в выпуске "Фактов" на канале ICTV ведущий Петр Демьянчук, кандидатуру Е.Фроляк утвердили оба кандидата на пост президента, однако она будет модератором на сцене В.Зеленского.

Как сообщалось, предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

Теги: #ictv #дебаты #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 19.04.2019
АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

15:34 19.04.2019
Глава "Укрпошты" ставит под сомнение профессионализм Госаудитслужбы

Глава "Укрпошты" ставит под сомнение профессионализм Госаудитслужбы

15:30 19.04.2019
Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

15:28 19.04.2019
Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

15:25 19.04.2019
Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

15:19 19.04.2019
Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля

Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля

15:17 19.04.2019
Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямую трансляцию с НСК "Олимпийский"

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямую трансляцию с НСК "Олимпийский"

15:15 19.04.2019
Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

15:14 19.04.2019
Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы - МВД

Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы - МВД

15:11 19.04.2019
В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Украина может за 1,5 мес. найти альтернативу российским углю и дизелю – советник Зеленского по энергетике

По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

У Зеленского напоминают: на дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных

Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах на "Олимпийском" вечером в пятницу

"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов, но в регионах она была более вялой по сравнению с 1-м туром – ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА