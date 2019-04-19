Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Экс-глава администрации президента Борис Ложкин опроверг слова бизнесмена Игоря Коломойского о встрече с ним в Израиле.

"С интересом прочел интервью с Игорем Коломойским. Для тех, кому это важно, сообщаю: я – президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там три дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал", – написал Б.Ложкин в Facebook в пятницу.

Ранее И.Коломойский заявил, что Б.Ложкин несколько недель назад приезжал к нему в Израиль. "Ложкин говорит, что он (Порошенко - ИФ) осознал, что все это было неправильно, и спрашивал, можно ли искупить свою вину", - сказал И.Коломойский в интервью "Экономической правде", имея в виду национализацию ПриватБанка.