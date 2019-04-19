Политика

14:15 19.04.2019

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

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Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк расценивает высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес суда как вмешательство в деятельность судей.

"Как глава "нереформированного" суда не могу остаться в стороне заявлений руководства государства, которое вчера призвало ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд г.Киева, который принял решение о ПриватБанке. Также Службе безопасности и Генеральной прокуратуре было поручено "после завершения всех необходимых судебных процедур "оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей" за неправосудное решение… Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу – это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, что в перспективе, их ожидает", - написал П.Вовк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что "форма и формат заявления" о перезагрузке суда имеет целью повлиять на этот процесс "с соответствующим и желательным для автора заявления результатом.

По мнению П.Вовка, судьям следует "обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия".

"Да, ожидать сейчас объективной и немедленной реакции не стоит. Однако со временем, безусловно, будет предоставлена соответствующая оценка незаконным действиям "авторов" этих громких заявлений", - написал П.Вовк.

Он отметил, что "хорошая фиксация собственных неправомерных действий всегда облегчает процесс привлечения к ответственности "авторов" таких заявлений".

"Такие заявления и действия главы государства только увеличивают шансы заявителя по делу на выигрыш в ЕСПЧ. И это выглядит явно не как государственная позиция", - подчеркнул председатель Окружного админсуда Киева.

Как сообщалось, вечером 19 апреля президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. "Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич (генпрокурор Ю.Луценко – ИФ), после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было сделано судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по сути", - сказал П.Порошенко

Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда г.Киева.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #вовк #порошенко #украина #суд #приватбанк
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