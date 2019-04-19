Украина может за 1,5 мес. найти альтернативу российским углю и дизелю – советник Зеленского по энергетике

Украине достаточно времени, оставшегося до 1 июня, когда Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов, чтобы наладить альтернативные поставки этих энергоресурсов, однако этим вопросом надо заниматься, считает советник по энергетике кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.

"Эти все вопросы решаются, если за них браться. Я уверен, что тут можно четко наработать пути, и в июне мы будем иметь достаточно спокойную стабильную ситуацию", – сказал он в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 апреля.

А.Герус отметил, что в настоящее время на украинском рынке доля дизеля, поставляемого их России, достигла 40%, хотя еще несколько лет назад она был ниже 20%.

"Мы можем достаточно спокойно жить без этого ресурса, надо просто запустить диверсификацию", – сказал эксперт. По его мнению, за оставшиеся 1,5 месяца можно запустить альтернативные поставки дизеля морем и с западного направления – из Польши и стран Балтии.

В отношении угля А.Герус заявил, что действующая в Украине формула ценообразования на него "Роттердам+", используемая импортерами этого ресурса из России для зарабатывания "больших денег", позволяет наладить альтернативные поставки. Он указал, что в настоящее время уголь подешевел в Южной Африке и на бирже в Роттердаме.

Советник В.Зеленского также выразил уверенность, что в будущем формула "Роттерадм+" будет отменена.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого гда будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

По данным Госстата Украины, в 2018 году импорт угля из РФ составил 15,01 млн тонн на $1,82 млрд, или 70,2% от всего объема импорта (в тоннах) этого энергоресурса. В том числе поставки российского антрацита, используемого на ТЭС, составил 3,62 млн тонн на $387,3 млн, битуминозного (каменного) угля, в том числе и коксующего – 11,36 млн тонн на $1,43 млрд.

Помимо того Украина в 2018 году импортировала из РФ 3,16 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что составило 39,2% общего объема импорта этих энергоресурсов, на общую сумму $2,06 млрд.

Украина в настоящее время имеет ограниченные запасы нефти и нефтепродуктов. Как заявил глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук в пятницу, ограничения РФ и усиление зависимости от внешних поставок нефтепродуктов требуют ускорить работы по созданию в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, требования к которым установлены Директивой ЕС 2009/119.

"На сегодня мы имеем на согласовании проект постановления Кабинета министров об одобрении концепции по минимальным запасов нефти и нефтепродуктов. Следующим шагом должно стать скорейшего принятия Верховной Радой закона, что позволит начать работу по накоплению уже в конце 2019 года", – сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

В.Мосийчук указал, что с учетом значительной зависимости Украины от импорта нефтепродуктов (свыше 70%), предлагается создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов в объеме, равном 90 дням среднесуточного чистого импорта – около 2 млн тонн.