"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

Советник Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетных направлений реформы финансового сектора: увеличение объемов корпоративных кредитов и кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам, ипотека для молодых семей, защита прав пользователей финуслуг и диджитализация этих услуг, повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие фондового рынка страны, а также внедрение накопительного уровня пенсионной системы.

"В нашей финансовой стране мечты украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты на строительство дорог по всей стране – объем корпоративных кредитов в разы увеличивается по сравнению с текущим; малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для начала бизнеса по сниженным (по сравнению с текущими) ставками…", – написала она в соцсети Facebook.

Советник кандидата в президенты также отметила необходимость перевода большинства финансовых услуг в дижитал-формат.

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы желаем это все реализовать", – отметила В.Страхова.

При этом она уточнила, что речь идет о потенциальных законодательных инициативах.