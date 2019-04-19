Политика

12:55 19.04.2019

"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

1 мин читать
"Зе!Команда" назвала 8 приоритетов реформ финсектора

Советник Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетных направлений реформы финансового сектора: увеличение объемов корпоративных кредитов и кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам, ипотека для молодых семей, защита прав пользователей финуслуг и диджитализация этих услуг, повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие фондового рынка страны, а также внедрение накопительного уровня пенсионной системы.

"В нашей финансовой стране мечты украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты на строительство дорог по всей стране – объем корпоративных кредитов в разы увеличивается по сравнению с текущим; малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для начала бизнеса по сниженным (по сравнению с текущими) ставками…", – написала она в соцсети Facebook.

Советник кандидата в президенты также отметила необходимость перевода большинства финансовых услуг в дижитал-формат.

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы желаем это все реализовать", – отметила В.Страхова.

При этом она уточнила, что речь идет о потенциальных законодательных инициативах.

Теги: #зеленский #зе_команда #финсектор #украина #реформы #зекоманда #страхова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:23 19.04.2019
Сергей Тигипко возглавил набсовет СК "Индустриальная"

Сергей Тигипко возглавил набсовет СК "Индустриальная"

14:15 19.04.2019
Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

14:13 19.04.2019
В Киеве три станции метро закрыты на вход и выход в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

В Киеве три станции метро закрыты на вход и выход в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

14:10 19.04.2019
"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

"Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018г

14:02 19.04.2019
Украина может за 1,5 мес. найти альтернативу российским углю и дизелю – советник Зеленского по энергетике

Украина может за 1,5 мес. найти альтернативу российским углю и дизелю – советник Зеленского по энергетике

13:49 19.04.2019
По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

13:41 19.04.2019
В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

13:25 19.04.2019
У Зеленского напоминают: на дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных

У Зеленского напоминают: на дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных

13:24 19.04.2019
На дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных - штаб Зеленского

На дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных - штаб Зеленского

13:19 19.04.2019
Полиция призывает штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на "Олимпийском"

Полиция призывает штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на "Олимпийском"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах на "Олимпийском" вечером в пятницу

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов, но в регионах она была более вялой по сравнению с 1-м туром – ОПОРА

Российское влияние на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии

У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

Лукашенко пообещал "мощнейший ответ" в случае нападения на Беларусь

Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

В КС поступило представление 51 нардепа о конституционности двух положений закона о судоустройстве и статусе судей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА