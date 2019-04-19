Политика

12:48 19.04.2019

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

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В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Усилия главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, в том числе направленные на освобождение украинских моряков, принимаются Кремлем во внимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос украинского журналиста, какова реакция Москвы на усилия В.Медведчука, Д.Песков ответил: "Его усилия принимаются во внимание, пока больше сказать нечего".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что "пока идет следствие, степень их вины может и должен установить суд".

Д.Песков назвал преждевременным вопрос о возможности возвращения моряков в Украину для отбывания там наказания.

"Об этом преждевременно говорить. Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур", - сказал он.

На вопрос, является ли В.Медведчук посредником в делах между Киевом и Москвой, пресс-секретарь президента констатировал, что В.Медведчук, "действительно, занимается вопросами возвращения и обмена удерживаемых лиц и в этом плане проявляет большую активность".

"Мы уже говорили, что недавно он был в Москве и имел здесь контакты по вопросу освобождения украинских моряков, которые нарушили границы РФ. В этом плане он по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих (между Россией и Украиной) гуманитарных вопросов", - сказал Д.Песков.

Теги: #медведчук #россия #песков #украина #моряки #азовское_море
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