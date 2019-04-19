Политика

12:45 19.04.2019

Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов, но в регионах она была более вялой по сравнению с 1-м туром – ОПОРА

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Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов, но в регионах она была более вялой по сравнению с 1-м туром – ОПОРА

Кандидаты на пост президента Украины, вышедшие во второй тур, начали агитационную работу, не дожидаясь объявления результатов голосования в первом туре Центральной избирательной комиссией (ЦИК), но в регионах проводили ее менее активно, нежели накануне первого тура, констатирует гражданская сеть "ОПОРА".

"Наши наблюдатели отмечают, что сам избирательный процесс и агитационная активность в регионах была существенно меньше по сравнению с событиями накануне первого тура голосования 31 марта", – сказала глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По ее словам, наблюдатели отмечали отдельные случаи злоупотребления административным ресурсом, в частности сайтами районных государственных администраций, но эти случаи были единичными.

Кроме того, О.Айвазовская констатировала, что кандидаты в президенты не стали ждать объявления ЦИК результатов первого тура голосования и преждевременного начали агитацию.

"Тем не менее, все эти действия и активности не оплачивали из избирательного фонда. Потому, на наш взгляд, это является нарушением условий и норм законодательства, которое регулирует проведение агитационных мероприятий кандидатами, как через телевидение, средства массовой информации, так и средствами внешней рекламы", - пояснила она.

Тем не менее, по словам О.Айвазовской, в регионах Украины агитационный период между первым и вторым туром был довольно вялым. "Коммуникация между кандидатами происходила скорее виртуальным способом, через СМИ, обращения и внешнюю рекламу", - отметила она.

По данным гражданской сети "ОПОРА", представители кандидатов в президенты на местах сосредоточились на административно-организационных задачах подготовки повторного голосования 21 апреля, в частности формировании участковых избирательных комиссиях (УИК), привлечении граждан для работы на уровне УИК.

О.Айвазовская констатировала, что по оценкам наблюдателей, формирование окружных избирательных комиссий прошло бесконфликтно, оба кандидата подали почти максимальное количество членов ОИК, за исключение двух окружкомов в Донецкой области, где В.Зеленский не в полном объеме подал кандидатов, но ЦИК доукомплектовала их.

Вместе с тем она отметила, что достаточно критическим этапом было формирование участковых избиркомов. По словам О.Айвазовской, репрезентативность представлений в УИК со стороны кандидата Владимира Зеленского – 48%, со стороны Петра Порошенко – 37%.

При этом она сообщила, что окружкомам пришлось с частичным нарушением сроков доукомплектовать 15% УИК – это 60 тысяч человек.

Теги: #айвазовская #опора #украина #выборы #наблюдение #агитация
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