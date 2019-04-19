У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко предлагает команде шоумена Владимира Зеленского присоединиться к организации дебатов на НСК "Олимпийский", сообщил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, в открытой фан-зоне. Два микрофона, ведущий и дебаты по сути. Шоу пусть остаются на сценах, а страна хочет увидеть, каким будет ее будущее от одного и другого кандидата", - сказал А.Герасимов в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины П.Порошенко и В.Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.