Политика

12:13 19.04.2019

Лукашенко пообещал "мощнейший ответ" в случае нападения на Беларусь

1 мин читать
Лукашенко пообещал "мощнейший ответ" в случае нападения на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республику невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов.

"Много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они (поколение граждан - ИФ) уже родились в свободной и независимой Беларуси", - заявил А.Лукашенко в пятницу во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту.

Глава государства подчеркнул, что "тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто - они будут прокляты нашим белорусским народом".

"А кто посмеет сделать это силой - они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.

Ранее в пятницу в ходе оглашения Послания А.Лукашенко заявил, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета: "В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".

Теги: #нападение #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 19.04.2019
Лукашенко требует создать в Беларуси производство "чистейшей" сельхозпродукции и ограничить импорт овощей

Лукашенко требует создать в Беларуси производство "чистейшей" сельхозпродукции и ограничить импорт овощей

11:26 16.04.2019
Действия охранника "Укрзализныци", применившего оружие к хулиганам в электричке "Мироновка–Казатин", признаны правомерными

Действия охранника "Укрзализныци", применившего оружие к хулиганам в электричке "Мироновка–Казатин", признаны правомерными

13:05 15.04.2019
Физический пуск БелАЭС может состояться осенью, если не будет форс-мажора - Минэнерго

Физический пуск БелАЭС может состояться осенью, если не будет форс-мажора - Минэнерго

13:04 15.04.2019
Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

Белоруссия пересматривает тарифы на электроэнергию в связи с запуском БелАЭС, но влияние цен на газ сохранится

06:52 14.04.2019
Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

12:26 11.04.2019
Лукашенко призвал ответить РФ ремонтом нефтепроводов на ограничение ввоза продуктов

Лукашенко призвал ответить РФ ремонтом нефтепроводов на ограничение ввоза продуктов

15:12 08.04.2019
Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков

Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков

13:53 08.04.2019
Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

Лукашенко: Порошенко должен сделать все, чтобы заручиться поддержкой народа во втором туре выборов

09:12 01.04.2019
Неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок на Полтавщине, он госпитализирован – МВД

Неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок на Полтавщине, он госпитализирован – МВД

16:57 31.03.2019
В Минске на избирательный участок в посольстве Украины не пустили российских журналистов - СМИ

В Минске на избирательный участок в посольстве Украины не пустили российских журналистов - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Зеленский: Сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не собираюсь его никому возвращать

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле заявили, что "принимают во внимание" усилия Медведчука по освобождению задержанных в РФ украинских моряков

Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов, но в регионах она была более вялой по сравнению с 1-м туром – ОПОРА

Российское влияние на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии

У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

В КС поступило представление 51 нардепа о конституционности двух положений закона о судоустройстве и статусе судей

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА