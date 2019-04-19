Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

Кандидаты в президенты Украины во время дебатов должны продемонстрировать серьезный уровень дискуссии и проинформировать избирателей о своей политике, считает глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"В соответствии с нынешней избирательной кампанией перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике", - сказал он в пятницу в Киеве, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO, которые прибыли на второй тур выборов президента Украины.

По словам Х.Мингарелли, информация о векторах политики кандидатов очень важна для избирателей.