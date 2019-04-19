В КС поступило представление 51 нардепа о конституционности двух положений закона о судоустройстве и статусе судей

Конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) двух положений закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII поступило в Конституционный суд Украины 18 апреля.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление касается второго предложения ч.4 ст.54 и ч.9 ст.56 закона. В представлении указывается на дискриминационный характер их положений в отношении судей.

Предложение второе ч.4 ст.54 закона №1402-VIII гласит, что "находясь в должности, судья не может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также принимать участие в предвыборной агитации".

Авторы представления отмечают, что это положение является дискриминационным и нарушает права судей на свободные выборы, лишая их пассивного избирательного права, что не соответствует статьям 8, 24, 38 и 64 Конституции. Также отмечается, что ни в одном нормативно правовом акте не определен исчерпывающий перечень "выборных должностей", таким образом, положение закона противоречит ч.1 ст.8 Конституции из-за его несоответствия принципу правовой определенности.

Ч.9 ст.56 закона №1402-VIII предусматривает, что "судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий не может быть награжден государственными наградами, а также любыми другими наградами, отличиями, грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни".

Авторы представления отмечают, что никому из уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, кроме судей, законодательно не запрещено получать государственные или другие награды, а стст.21 и 24 Конституции предусматривает, что все люди равны в своих правах и перед законом, таким образом, указанное положение закона также является дискриминационным.

"Исходя из вышеизложенного… просим открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению… Признать не соответствующими Конституции Украины предложение второе ч.4 ст.54 и ч.9 ст.56 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей"… Привлечь к участию в конституционном производстве уполномоченного представителя субъектов права на конституционное представление Герасимова Ростислава Олеговича", - говорится в тексте представления, в приложении к которому также есть подписи 51 народного избранника.