Политика

10:41 19.04.2019

В КС поступило представление 51 нардепа о конституционности двух положений закона о судоустройстве и статусе судей

2 мин читать
В КС поступило представление 51 нардепа о конституционности двух положений закона о судоустройстве и статусе судей

Конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) двух положений закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII поступило в Конституционный суд Украины 18 апреля.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление касается второго предложения ч.4 ст.54 и ч.9 ст.56 закона. В представлении указывается на дискриминационный характер их положений в отношении судей.

Предложение второе ч.4 ст.54 закона №1402-VIII гласит, что "находясь в должности, судья не может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также принимать участие в предвыборной агитации".

Авторы представления отмечают, что это положение является дискриминационным и нарушает права судей на свободные выборы, лишая их пассивного избирательного права, что не соответствует статьям 8, 24, 38 и 64 Конституции. Также отмечается, что ни в одном нормативно правовом акте не определен исчерпывающий перечень "выборных должностей", таким образом, положение закона противоречит ч.1 ст.8 Конституции из-за его несоответствия принципу правовой определенности.

Ч.9 ст.56 закона №1402-VIII предусматривает, что "судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий не может быть награжден государственными наградами, а также любыми другими наградами, отличиями, грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни".

Авторы представления отмечают, что никому из уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, кроме судей, законодательно не запрещено получать государственные или другие награды, а стст.21 и 24 Конституции предусматривает, что все люди равны в своих правах и перед законом, таким образом, указанное положение закона также является дискриминационным.

"Исходя из вышеизложенного… просим открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению… Признать не соответствующими Конституции Украины предложение второе ч.4 ст.54 и ч.9 ст.56 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей"… Привлечь к участию в конституционном производстве уполномоченного представителя субъектов права на конституционное представление Герасимова Ростислава Олеговича", - говорится в тексте представления, в приложении к которому также есть подписи 51 народного избранника.

Теги: #законопроект #украина #конституционный_суд #судьи #ксу #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 19.04.2019
Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

11:04 19.04.2019
США и ЕС продолжат работу с Украиной вне зависимости от результата выборов

США и ЕС продолжат работу с Украиной вне зависимости от результата выборов

10:49 19.04.2019
Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

10:07 19.04.2019
"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

09:49 19.04.2019
В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

09:21 19.04.2019
Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

09:12 19.04.2019
Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

08:46 19.04.2019
Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

08:39 19.04.2019
На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

08:17 19.04.2019
ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Зеленский: Сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не собираюсь его никому возвращать

Порошенко предложил Генпрокуратуре и СБУ изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел

Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Зеленский: Сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не собираюсь его никому возвращать

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Порошенко предложил Генпрокуратуре и СБУ изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА