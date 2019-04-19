Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Президент Петр Порошенко заявил, что не сдается и будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами.

"Я не сдаюсь и не сдамся, я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин! Понимаю, что мало с вами говорил - я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами", - написал П.Порошенко на странице в Фейсбук.

П.Порошенко отметил, что ему "точно не стыдно за эти 5 лет".

В опубликованном видеоролике глава государства перечислил достижения, которых Украина уже достигла, а именно безвизовый режим, независимая церковь, сильная армия, стартапы, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское.

"Мы превращаемся в страну возможностей!" – резюмировал президент.