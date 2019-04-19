Политика

05:37 19.04.2019

Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел

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Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, если бы захотел этого.

"Я имел право прекратить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. Я имел право пользоваться прерогативой президента. Я этого не сделал!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Твит стал одним из немногих комментариев президента после публикации доклада Р.Мюллера.

Ранее Д.Трамп кратко изложил выводы доклада на мероприятии для раненых военнослужащих, сказав, что у него "хороший день", и повторив свою позицию, что в докладе не было "никакого сговора, никаких препятствий".

Он также опубликовал в Twitter фотографию, вдохновленную сериалом "Игра престолов", на которой Д.Трамп смотрит в туман, а надпись гласит: "Никакого сговора. Никаких препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов игра окончена".

Тем временем официальных заявлений журналистам после публикации доклада Р.Мюллера Д.Трамп до того, как отправился на выходные в свою резиденцию во Флориду, не сделал. Хотя ранее президент сообщал, что, возможно, проведет собственную пресс-конференцию после того, как генпрокурор США Уильям Барр представит редактированный доклад широкой общественности.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Д.Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

Теги: #сша #трамп #мюллер
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