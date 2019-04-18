Политика

23:16 18.04.2019

Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

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Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский поддерживает процесс декоммунизации, не поддерживает легализацию оружия и считает необходимыми изменения в вопросе языковых квот на радио и телевидении.

Отвечая на вопрос ведущей программы "Право на владу" в эфире "1+1" в четверг о том, поддерживает ли он декоммунизацию, кандидат сказал: "Конечно".

При этом он отметил, что не поддерживает идею легализации оружия.

На вопрос, есть ли у него намерение добиться отмены языковых квот на радио и телевидении, В.Зеленский ответил: "Нет. Немножко изменить".

Теги: #декоммунизация #языковые_квоты #зеленский #украина
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