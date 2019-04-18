Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский поддерживает процесс декоммунизации, не поддерживает легализацию оружия и считает необходимыми изменения в вопросе языковых квот на радио и телевидении.

Отвечая на вопрос ведущей программы "Право на владу" в эфире "1+1" в четверг о том, поддерживает ли он декоммунизацию, кандидат сказал: "Конечно".

При этом он отметил, что не поддерживает идею легализации оружия.

На вопрос, есть ли у него намерение добиться отмены языковых квот на радио и телевидении, В.Зеленский ответил: "Нет. Немножко изменить".