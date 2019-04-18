Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Российская Федерация отказалась поддержать инициативу Украины объявить (Пасхальное – ИФ) перемирие, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - написала И.Геращенко по итогам Skype-конференции ТКГ на странице в соцсети Фейсбук вечером в четверг.

Она рассказала, что переговоры продолжались на протяжении шести часов.

И.Геращенко отметила, что инициативу Пасхального перемирия на последней встрече президента Украины Петра Порошенка с лидерами нормандского формата в Минске поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

"Сегодня на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Б.Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО", - подчеркнула И.Геращенко.

По словам И.Геращенко, Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.

"Представитель Украины в ТКГ Е.Марчук обвинил в срыве договоренностей России и ее президента В.Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает", - добавила она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о планах 18 апреля объявить режим прекращения огня на Донбассе к Пасхальным праздникам.