Политика

23:04 18.04.2019

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

2 мин читать
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Российская Федерация отказалась поддержать инициативу Украины объявить (Пасхальное – ИФ) перемирие, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - написала И.Геращенко по итогам Skype-конференции ТКГ на странице в соцсети Фейсбук вечером в четверг.

Она рассказала, что переговоры продолжались на протяжении шести часов.

И.Геращенко отметила, что инициативу Пасхального перемирия на последней встрече президента Украины Петра Порошенка с лидерами нормандского формата в Минске поддержали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

"Сегодня на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Б.Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО", - подчеркнула И.Геращенко.

По словам И.Геращенко, Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.

"Представитель Украины в ТКГ Е.Марчук обвинил в срыве договоренностей России и ее президента В.Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает", - добавила она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о планах 18 апреля объявить режим прекращения огня на Донбассе к Пасхальным праздникам.

Теги: #перемирие #рф #украина #донбасс #отказ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:45 18.04.2019
Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

22:29 18.04.2019
Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

22:28 18.04.2019
Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

21:35 18.04.2019
Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

21:10 18.04.2019
Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

18:52 18.04.2019
Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

18:52 18.04.2019
Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"

Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"

18:48 18.04.2019
ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

18:27 18.04.2019
Боевики с полуночи 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный

Боевики с полуночи 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный

18:19 18.04.2019
Нацбанк вне политики и члены его правления планируют отработать весь определенный законом срок

Нацбанк вне политики и члены его правления планируют отработать весь определенный законом срок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не собираюсь его никому возвращать

Порошенко предложил Генпрокуратуре и СБУ изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Зеленский представил свою команду: Они пойдут с ним в АП, а потом лучшие займут те или иные должности

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не собираюсь его никому возвращать

Порошенко предложил Генпрокуратуре и СБУ изучить возможность открытия дела за неправосудное решение по ПриватБанку

Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Зеленский представил свою команду: Они пойдут с ним в АП, а потом лучшие займут те или иные должности

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

Порошенко: авантюра с ПриватБанком угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА