Политика

22:29 18.04.2019

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

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Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вновь заявляет, что идет только на один 5-летний срок и одним из первых внесет закон об импичменте президента.

"Я стал популярным обеспеченным человеком благодаря этой стране, благодаря Украине. Поэтому для меня это цель, не вижу преград, приведу умных людей, не справлюсь – уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов – закон об импичменте", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

В.Зеленский указал, что в его команде были дискуссии по этому закону, но "нельзя пока в Украине во время первого срока президентства думать о том, что ты будешь делать дальше, через пять лет". "Работай здесь и сейчас, твори историю, делай все, что можешь", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #каденция #украина #импичмент #закон
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