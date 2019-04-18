Политика

21:35 18.04.2019

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

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Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который в команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского отвечает за вопросы внешней политики, заявил, что Зе!команда намерена активизировать работу в "нормандском формате” для урегулирования ситуации на востоке Украины в случае победы В.Зеленского на президентских выборах.

"Мы хотим активизировать работу в "нормандском формате" и наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах безопасности людей”, - сказал А.Данилюк в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг.

Эксперт Зе!команды подчеркнул, что приоритетным также будет взаимодействие с G7 и международными финансовыми институциями.

По его словам, Украина должна стать региональным лидером, "центром демократии и развития".

 

Теги: #зеленский #донбасс
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