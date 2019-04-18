Политика

21:31 18.04.2019

Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

1 мин читать
Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

Президент Украины Петр Порошенко на созванном им вечером в четверг совещании в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с решением админсуда о незаконности национализации ПриватБанка заявил о своей обеспокоенности "связкой Коломойский – Зеленский" перед вторым туром президентских выборов 21 апреля.

"Нам нужно принять все необхоимые меры для того, чтобы не допустить реванша, ограбления государства олигархами, которые сейчас пребывают за границей", – сказал глава государства, открывая совещание.

Он потребовал от секретаря СНБО Александра Турчинова провести четкую координацию действий всех органов исполнительной власти, чтобы не допустить паники и защитить интересы людей.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #снбо #зеленский #порошенко #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:39 18.04.2019
Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

21:35 18.04.2019
Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

21:26 18.04.2019
Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

21:24 18.04.2019
Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

21:14 18.04.2019
Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу"

Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу"

20:53 18.04.2019
Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

20:34 18.04.2019
Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

20:31 18.04.2019
Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

18:21 18.04.2019
Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

18:09 18.04.2019
ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

Порошенко: авантюра с ПриватБанком угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом

Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

Минздрав призвал Зеленского не распространять фейки о медреформе

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА