Политика

21:26 18.04.2019

Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

2 мин читать
Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева незаконной национализации ПриватБанка.

"Хочу заявить, что у нас очень тревожная ситуация с точки зрения реакции мира на подобные позиции. Мы сегодня уже имеем реакцию Соединенных Штатов Америки, имеем реакцию Европейского Союза, имеем реакцию Всемирного банка и Международного валютного фонда, и других стран "большой семерки", которые четко заявляют, что национализация 2016 года была вынужденным шагом, абсолютно оправданным после проведения тщательной проверки и аудита, который был нанят Национальным банком", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.

Он подчеркнул, что благодаря национализации ПриватБанка в 2016 году была спасена финансовая банковская система Украины.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #порошенко #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:31 18.04.2019
Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

21:24 18.04.2019
Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

20:53 18.04.2019
Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

20:34 18.04.2019
Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

20:31 18.04.2019
Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

20:13 18.04.2019
Порошенко: авантюра с ПриватБанком угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом

Порошенко: авантюра с ПриватБанком угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом

18:52 18.04.2019
Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

18:21 18.04.2019
Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

18:09 18.04.2019
ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" 19 апреля с 20:00 на 21:00

17:14 18.04.2019
Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу"

Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

Минздрав призвал Зеленского не распространять фейки о медреформе

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА