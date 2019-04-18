Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко в 21:00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с ПриватБанком. Начало в 21:00", - сообщается в аккаунте П.Порошенко в Твиттере.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.