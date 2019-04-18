Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко в 21.00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с ПриватБанком. Начало в 21.00", - сообщается в аккаунте П.Порошенко в Твиттере.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева в четверг удовлетворил в полном объеме все исковые требования Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года.