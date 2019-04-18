Политика

20:24 18.04.2019

Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

1 мин читать
Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента после президентских выборов.

"Я это - о роспуске - слышал с момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал А.Парубий в интервью интернет изданию "Цензор. Нет", опубликованном в четверг.

Спикер отметил, что 27 мая истекает срок, когда возможен роспуск Верховной Рады, напомнив, что Конституция запрещает прекращать полномочия парламента в течение последних 6 месяцев текущего созыва.

"Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича - Лукаш и Портнов. Но парламент - высший законодательный орган государства. Который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией", - сказал он.

"Нет никаких оснований - ни политических, ни юридических - для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной Рады Украины. И пусть они свои конспирологические бред и комбинации оставят для своего штаба", - заявил А.Парубий.

Теги: #парубий_рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 18.04.2019
На НСК "Олимпийский" угроз безопасности в ходе дискуссии кандидатов в президенты может быть не меньше, чем на матче – спикер штаба Порошенко

На НСК "Олимпийский" угроз безопасности в ходе дискуссии кандидатов в президенты может быть не меньше, чем на матче – спикер штаба Порошенко

19:14 18.04.2019
Киев готов к массовым мероприятиям с участием кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля – Поворозник

Киев готов к массовым мероприятиям с участием кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля – Поворозник

18:48 18.04.2019
ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

18:21 18.04.2019
Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

Порошенко не придет на эфир "1+1" с участием Зеленского - спикер штаба

17:39 18.04.2019
Телеканал "1+1" ответил Нацсовету по поводу развлекательных программ с участием Зеленского

Телеканал "1+1" ответил Нацсовету по поводу развлекательных программ с участием Зеленского

17:15 18.04.2019
Зеленский в новом видеоролике призывает украинцев прийти на выборы 21 апреля

Зеленский в новом видеоролике призывает украинцев прийти на выборы 21 апреля

17:14 18.04.2019
Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

16:59 18.04.2019
Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

16:06 18.04.2019
Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

15:59 18.04.2019
18-19 апреля в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский"

18-19 апреля в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Порошенко обеспокоен "связкой Коломойский-Зеленский" – совещание в СНБО по ПриватБанку

Порошенко: У нас очень тревожная ситуация с реакцией мира на признание национализации ПриватБанка незаконной

Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку

Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу"

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко: авантюра с ПриватБанком угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом

Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА