Парубий заявляет, что не допустит внеочередных выборов в Раду

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента после президентских выборов.

"Я это - о роспуске - слышал с момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал А.Парубий в интервью интернет изданию "Цензор. Нет", опубликованном в четверг.

Спикер отметил, что 27 мая истекает срок, когда возможен роспуск Верховной Рады, напомнив, что Конституция запрещает прекращать полномочия парламента в течение последних 6 месяцев текущего созыва.

"Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича - Лукаш и Портнов. Но парламент - высший законодательный орган государства. Который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией", - сказал он.

"Нет никаких оснований - ни политических, ни юридических - для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной Рады Украины. И пусть они свои конспирологические бред и комбинации оставят для своего штаба", - заявил А.Парубий.