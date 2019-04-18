Политика

20:12 18.04.2019

Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

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Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

Вмешательство России в американские выборы 2016 года характеризуется в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера как систематическое и широкомасштабное.

"Власти России широкомасштабно и систематически вмешивались в ход президентских выборов в США в 2016 году", - отмечается в документе.

По данным команды Р.Мюллера, первые признаки вмешательства российского правительства проявились в середине 2016 года. Тогда, в июне 2016 года Национальный комитет демократической партии США публично объявил, что российские хакеры скомпрометировали их компьютерную сеть.

"Публикация материалов, полученных в результате хакерской деятельности, началась в том же месяце", - говорится в отчете.

Дополнительные публикации документов, связанных с утечкой, производились на Wikileaks в июле, октябре и ноябре.

В докладе отмечается, что в июле 2016 года представители некоего иностранного государства связались с ФБР, рассказав, что представители России обратились к членам предвыборного штаба Д.Трампа с предложением помочь на выборах за счет публикации документов, компрометирующих главного оппонента Д.Трампа на выборах - кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, отмечается в докладе.

Тогда, летом 2016 года ФБР инициировало расследование о возможных контактах представителей предвыборного штаба Д.Трампа с российскими властями. Затем Минюст США в мае 2017 года инициировал свое собственное расследование о возможном сговоре представителей кампании Д.Трампа с Москвой. Во главе этого расследования был поставлен спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Его задачей было выявить признаки вмешательства России в американские выборы 2016 года и определись существование связей или координации представителей кампании Д.Трампа с российским правительством", - говорится в документе.

По итогам расследования команда Р.Мюллера определила, что Россия вмешивалась в американские выборы двумя способами.

Первый - это кампании в социальных сетях, организованная российским предприятием и направленная на повышение рейтингов кандидата Дональда Трампа и дискредитацию его оппонента Хиллари Клинтон.

Второй способ предполагал хакерские операции против американских госучреждений, их сотрудников, а также волонтеров, работающих в команде Х.Клинтон для дальнейшего обнародования компрометирующих документов.

При этом в ходе расследования были выявлены ряд связей между предвыборным штабом Д.Трампа и российским правительством, отмечается в докладе.

"Несмотря на то, что расследование выявило, что российское правительство рассчитывало получить выгоду от победы Д.Трампа на выборах и работало над реализацией этого плана, а кампания Д.Трампа могла получить выгоду от усилий России по воровству и публикации информации, следователи не обнаружили, что члены предвыборной кампании Д.Трампа сговаривались или координировали свои действия с российским правительством в рамках этой активности", - указано в документе.

Доклад по итогам расследования Р.Мюллера был впервые обнародован в четверг. Президент США Дональд Трамп назвал 18 апреля счастливым днем.

"Никакого сговора. Никаких помех следствию", - заявил президент, повторяя выводы Минюста по итогам расследования, не выявившего признаков сговора Д.Трампа с Россией или действий президента, направленных на то, чтобы помешать расследованию.

Теги: #сша #россия #доклад #вмешательство
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