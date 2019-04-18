Политика

18:48 18.04.2019

ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

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ЦИК перенесла дебаты на "Общественном" с 20:00 на 21:00 19 апреля

Центральная избирательная комиссия Украины перенесла время начала теледебатов кандидатов в президенты в студии "Общественного телевидения" с 20:00 на 21:00 пятницы 19 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

В постановлении ЦИК определено, что дебаты, которые проводятся за счет выделенных на проведение выборов средств из госбюджета, организовываются и проводятся Национальной общественной телерадиокомпанией Украины в последнюю пятницу перед днем повторного голосования на канале Общественного телевидения в прямом эфире в течение 60 минут (с 21:00 до 22:00 – ИФ).

Данное решение было принято ЦИК в связи с полученной от представителей Владимира Зеленского и Петра Порошенко информации о проведении на НСК "Олимпийский" 19 апреля "мероприятия предвыборной агитации в форме публичных дебатов" между кандидатами, ориентировочное время завершения которого - 20:00-20:30.

Также представители кандидатов в президенты сообщили, что настоящее время ведутся переговоры по освещению дебатов на "Олимпийском" отдельными коммерческими телеканалами, "однако объем охвата территории Украины такой трансляцией неизвестен".

В ЦИК считают, что ситуация с проведением "мероприятия предвыборной агитации" на НСК "Олимпийский", которое по времени частично совпадает с временем, отведенным на проведение предвыборных теледебатов Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, ставит под угрозу проведение последних и, как следствие, "делает невозможным привлечение к такому мероприятию максимальной телевизионной аудитории, что может нарушить право избирателей на доступ к разносторонней, объективной и беспристрастной информации, необходимой для осуществления осознанного, информированного, свободного выбора".

Теги: #общественное_тв #дебаты #украина #выборы #цик
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