Политика

17:14 18.04.2019

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

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Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Президент Украины Петр Порошенко просит избирателей поддержат его кандидатуру во втором туре выборов главы государства, который пройдет 21 апреля, но отмечает, что примет любое решение.

"Я знаю, как сложно каждому из вас простить мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. И да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего. Чтобы завершить начатое и не растратить уже сделанное, я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение. Ведь воля народа – прежде всего", - сказал П.Порошенко в видеообращении, обнародованном на украинских телеканалах в четверг.

Теги: #порошенко #украина #выборы
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