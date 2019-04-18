Политика

16:24 18.04.2019

Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

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Гройсман о решении суда по ПриватБанку: Меня интересует сохранение средств вкладчиков и государства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не хочет политизировать вопрос об удовлетворении Окружным административным судом Киева иска бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации ПАО КБ "Приватбанк" (Киев), его интересует сохранение денег вкладчиков и государственных ресурсов.

"Меня интересует сохранение денег вкладчиков и государственных ресурсов. Решение Совета национальной безопасности и обороны по решению Национального банка как раз предусматривало то, чтобы спасти и докапитализировать банк государством для того, чтобы обеспечить стабильность денег вкладчиков. Это и было сделано государством", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

Что касается решения суда, то, по словам премьера, "все остальное юристы выяснят в рамках судебной системы".

"Я не хочу ничего политизировать в этом вопросе, никакой политики. Есть решение суда, будет соответствующее обжалование соответствующими органами, в том числе и Нацбанком, так как он есть регулятором банковской системы", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, может ли решение суда быть связано с тем, что один из кандидатов в президенты якобы близок с бизнесменом И.Коломойским.

Среди прочего он отметил, что на данный момент ПриватБанк находится в хорошем состоянии и стабильно функционирует.

Как отмечает пресс-служба, процедура национализации ПриватБанка была признана судом необоснованной и осуществленной с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.

Рассмотрение данного дела велось с июня 2017 года. Как отмечается в сообщении, такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью изучения значительного количества доказательств по делу в объеме более 50 томов.

Теги: #гройсман #приватбанк #национализация
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