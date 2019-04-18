Политика

16:06 18.04.2019

Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

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Команда Зеленского заявляет, что решение о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского считает, что решение Окружного административного суда г.Киева о незаконности национализации ПриватБанка является результатом "провала" судебной реформы, которую проводил действующий президент Петр Порошенко.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд ПриватБанку. Один вопрос: так, кто же все-таки, марионетка Коломойского? Думайте", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в соцсети Facebook в четверг.

Ранее в этот день Окружной административный суд г.Киева, рассмотрев дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Кабинету министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПриватБанка (Киев), и признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

"Основаниями для принятия Окружным административным судом Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПАО "КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как отмечает пресс-служба, процедура национализации ПриватБанка была признана судом необоснованной и осуществленной с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.

Рассмотрение данного дела велось с июня 2017 года. Как отмечается в сообщении, такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению администрати

Теги: #зеленский #украина #приватбанк #судебная_реформа #выборы #порошенко #суд
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