Политика

14:32 18.04.2019

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

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Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины, как и наоборот - данные органы будут работать с ним.

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.

В то же время, премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.

"Страна то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил В.Гройсман.

Теги: #гройсман #верховная_рада #украина #выборы
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