Политика

14:12 18.04.2019

МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

2 мин читать
МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от России прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории Крыма и осуждает очередные незаконные преследования крымских татар.

"Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом, выполнить резолюции ГА ООН", - говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Дипломаты также призвали международное сообщество к усилению давления на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации полуострова.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением российского оккупационного "суда" в г.Симферополь по осуждению граждан Украины Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова к 3 годам, а Асана Чапуха к 3,5 годам лишения свободы условно по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве", - говорится в сообщении.

В МИД указали, что задержанные, люди преклонного возраста, имели серьезные проблемы со здоровьем и длительное время не получали адекватной медицинской помощи. "Это привело к тому, что Бекир Дегерменжи за несколько недель после ареста три дня находился в коме. Асан Чапух во время пребывания под стражей перенес микроинсульт", - проинформировали в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство Украины также осуждает карательные акции российских оккупантов под предлогом расследования т.н. "дела Хизб-ут-Тахрир".

"Мы требуем немедленного освобождения Раима Айвазова и других крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах на основании сфабрикованного дела "Хизб-ут-Тахрир", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, гражданин Турции Юсуф Айтан утверждал, что крымские татары - Бекир Дегерменджи, Кязим Аметов, Руслан Трубач и Асан Чапух вымогают у него денежные средства. 17 апреля 2019 года Киевский районный суд Симферополя вынес решение по делу четырёх ветеранов крымско-татарского национального движения, обвиняемых в вымогательстве. Бекир Дегерменджи, Кязим Аметов и Руслан Трубач осуждены на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Асана Чапуха, признанного виновным также в хранении нескольких автоматов Калашникова с боеприпасами приговорили к трём с половиной годам условно с испытательным сроком в три года.

Теги: #крым #татары #россия #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 18.04.2019
ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости - председатель набсовета банка

ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости - председатель набсовета банка

14:53 18.04.2019
Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

14:32 18.04.2019
Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

14:20 18.04.2019
Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

14:08 18.04.2019
Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

13:28 18.04.2019
НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

13:14 18.04.2019
На Донбассе в четверг боевики трижды обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

На Донбассе в четверг боевики трижды обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

13:07 18.04.2019
Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

13:07 18.04.2019
АМКУ в четверг примет решение по делу о покупке ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

АМКУ в четверг примет решение по делу о покупке ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

12:44 18.04.2019
Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Турчинов: ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Иванка Трамп отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк

Турчинов: ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями

У Зеленского опровергают присутствие Олега Дубины в команде кандидата в президенты

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group

Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА