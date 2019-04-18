МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от России прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории Крыма и осуждает очередные незаконные преследования крымских татар.

"Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом, выполнить резолюции ГА ООН", - говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Дипломаты также призвали международное сообщество к усилению давления на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации полуострова.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением российского оккупационного "суда" в г.Симферополь по осуждению граждан Украины Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова к 3 годам, а Асана Чапуха к 3,5 годам лишения свободы условно по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве", - говорится в сообщении.

В МИД указали, что задержанные, люди преклонного возраста, имели серьезные проблемы со здоровьем и длительное время не получали адекватной медицинской помощи. "Это привело к тому, что Бекир Дегерменжи за несколько недель после ареста три дня находился в коме. Асан Чапух во время пребывания под стражей перенес микроинсульт", - проинформировали в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство Украины также осуждает карательные акции российских оккупантов под предлогом расследования т.н. "дела Хизб-ут-Тахрир".

"Мы требуем немедленного освобождения Раима Айвазова и других крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах на основании сфабрикованного дела "Хизб-ут-Тахрир", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, гражданин Турции Юсуф Айтан утверждал, что крымские татары - Бекир Дегерменджи, Кязим Аметов, Руслан Трубач и Асан Чапух вымогают у него денежные средства. 17 апреля 2019 года Киевский районный суд Симферополя вынес решение по делу четырёх ветеранов крымско-татарского национального движения, обвиняемых в вымогательстве. Бекир Дегерменджи, Кязим Аметов и Руслан Трубач осуждены на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Асана Чапуха, признанного виновным также в хранении нескольких автоматов Калашникова с боеприпасами приговорили к трём с половиной годам условно с испытательным сроком в три года.