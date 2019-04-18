Политика

11:04 18.04.2019

Иванка Трамп отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк

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Иванка Трамп отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк

Иванка Трамп подтвердила, что ее отец, президент США Дональд Трамп действительно предлагал ей возглавить Всемирный банк (ВБ), если бы ее заинтересовала эта работа.

На прошлой неделе Д.Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять самую высокую должность во Всемирном банке, "потому что она очень хорошо разбирается с цифрами".

Как заявила И.Трамп в среду, в ответ на это предложение она сказала отцу, что вполне счастлива своей должностью советника Белого дома.

Выступая перед журналистами во время визита в Кот-д'Ивуар, И.Трамп сказала, что предложение о работе "прозвучало в форме вопроса", но она от этого предложения отказалась. По ее словам, Дэвид Малпасс, который в начале апреля был избран 13-м президентом ВБ, отлично справится с этой работой, сообщает BBC.

На вопрос, не предлагал ли отец ей еще какие-то заманчивые должности, И.Трамп заявила: "Пусть это останется между нами".

Между тем, сам Д.Трамп в интервью на прошлой неделе признавался, что подумывал сразу о нескольких должностях для своей дочери, включая посла в ООН, поскольку, по его словам, она - прирожденный дипломат. Однако его отговорили от выдвижения дочери на эту должность. "Скажут - это непотизм, хотя это бы не имело ничего общего с непотизмом", - пояснил президент.

Теги: #всемирный_банк #трамп #иванка_трамп
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