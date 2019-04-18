Политика

09:04 18.04.2019

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

1 мин читать
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху право сформировать новое правительство.

"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Р.Ривлин в своем Twitter.

"Это была сложная предвыборная кампания. Со всех сторон было сказаны такие вещи, которых не следовало говорить", - подчеркнул президент.

Кроме того, израильский президент выразил надежду, что голос женщин в новом Кнессете "будет четко услышан". "К сожалению, в этом Кнессете будет гораздо меньше женщин, чем в предыдущем. Я надеюсь, что новый Кнессет и правительство будут включать женщин-министров и председателей комитетов и обеспечат, чтобы голос женщин присутствовал и был четко услышан", - написал Р.Ривлин в своем аккаунте в Twitter.

Теперь, если Б.Нетаньяху успешно сформирует коалиционное правительство, и его состав одобрят в Кнессете минимум 61 голосом, он сохранит пост премьер-министра. Ранее сообщалось, что более половины депутатов уже пообещали поддержать премьера.

Б.Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года, а также он занимал должность премьера в 1996-1999 годах.

Теги: #президент #правительство #нетаньяху #ривлин #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 17.04.2019
Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства

Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства

12:33 17.04.2019
Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение о ЗСТ с Израилем

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение о ЗСТ с Израилем

20:24 16.04.2019
В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

В июньском графике Путина пока нет Нормандии – Песков

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:29 16.04.2019
Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

12:02 16.04.2019
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

21:11 15.04.2019
Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Макрон отменил речь к "желтым жилетам" из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

14:10 14.04.2019
Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

09:25 14.04.2019
С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

22:06 12.04.2019
Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

На дебаты Зеленского с Порошенко на "Олимпийском" забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест – команда Зеленского

У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group

Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА