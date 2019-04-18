Политика

00:57 18.04.2019

Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

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Генпрокурор Луценко намерен оставаться на должности при любом результате выборов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не собирается уходить в отставку после президентских выборов, даже в случае смены главы государства.

"По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективней, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", – сказал Луценко в интервью изданию theБабель в среду вечером.

Теги: #генпрокурор #полномочия #украина #выборы
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