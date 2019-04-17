Политика

15:24 17.04.2019

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

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Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за перезагрузку антикоррупционных структур в случае их неэффективности.

"Я считаю, что антикоррупционная инфраструктура в условиях, когда она не предоставила тех результатов, которые ожидали от нее президент и общество, подлежит перезагрузке", - сказал П.Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве, отвечая на вопрос, как он оценивает работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и есть ли планы перезагрузить его деятельность, чтобы оно эффективно работало.

При этом глава государства отметил, что не стоит концентрироваться только на НАПК.

Теги: #порошенко #коррупция #выборы #украина
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