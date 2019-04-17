Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сравнил вызовы, которые сейчас стоят перед страной, с теми, что были в 2013-2014 годах.

"Не хочу сгущать краски, но подчеркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах. И именно поэтому мы все должны сделать все возможное для того, чтобы проинформировать общество о том, какая программа, и что будет дальше", - сказал П.Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.

Президент подчеркнул, что наиболее эффективным способом для информирования общества являются дебаты кандидатов в президенты.

21 апреля в Украине пройдет голосования на выборах президента Украины. Во второй тур вышли П.Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.