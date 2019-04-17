На дебаты с Порошенко на "Олимпийском" забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщила, что на его предвыборные дебаты с действующим президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля уже забронировано 12 тыс. мест, которые можно зарезервировать бесплатно на специальном сайте debaty2019.org.ua.

"Менее чем за половину суток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест. Для билетного сервиса это историческая нагрузка. Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!", - сообщается на странице команды В.Зеленского в Facebook.

Как сообщалось, вечером 16 апреля В.Зеленский в своем видеообращении с НСК "Олимпийский" анонсировал возможность попасть на его дебаты с президентом П.Порошенко 19 апреля через сайт debaty2019.org.ua.

Можно заказать бесплатные билеты в фан-зону, которую планируется разместить в центре арены. Они будут отправлены на электронную почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета.

При этом В.Зеленский отметил, что сторона П.Порошенко против установления фан-зоны для свободного доступа всех желающих граждан. "Но они снова хотят разделить на их сторонников и наших сторонников. Но наши сторонники – это все граждане Украины, а наших людей снова делят. Мы не будем менять наши условия. Они против свободного доступа людей, а для нас это – главное условие", - подчеркнул он.