У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предлагают расширение переговоров в "нормандском формате" за счет США и Великобритании, которые являются подписантами Будапештского меморандума.

"Наша позиция не меняется, речь идет о расширении "нормандского формата" за счет подписантов Будапештского меморандума. Там как раз получается и Россия, которая на сегодняшний момент является участником "нормандского формата", Великобритания, которая занимает более чем жесткую в отношении России, и США, которые сегодня оказывают более чем серьезное санкционное, международное, геополитическое давление на Россию", - сказал спикер и эксперт по общеполитическим вопросам предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что в рамках "нормандского формата" появился "Минск-2", к которому привязана большая часть санкций в отношении РФ со стороны международного сообщества. "Выходить и "ломать" этот формат будет очень тяжело, и этим однозначно воспользуется Российская Федерация", - подчеркнул представитель команды В.Зеленского.

Д.Разумков указал, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, как показывает практика, не являются идеальным решением, но "это план верхнего уровня и по его шагам можно идти: прекратить огонь, развести тяжелое вооружение, обменять заложников и военнопленных".

"Но то, что сегодня предлагает Российская Федерация, думаю, неприемлемо как для Украины, так и для многих других наших международных партнеров. Потому что они пытаются пойти "снизу вверх" и провести выборы на оккупированных территориях. К сожалению, это может быть все, что угодно, но назвать это свободным волеизъявлением не получится. Это будет фактически тот же "референдум" в Крыму или на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров с Россией, Д.Разумков отметил: "Если это будет совместная позиция Украины и наших международных партнеров, и будет принято решение, что это даст реальный позитивный посыл и возможность урегулировать этот конфликт, то это теоретически возможно. Но это достаточно тяжелый процесс. Это должна быть консолидированная позиция и нашей страны, и тех государств, которые нам сегодня помогают бороться с войной на востоке Украины и вернуть оккупированный Крым".

Как сообщалось, 23 марта, перед первым туром выборов президента, В.Зеленский в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV подчеркнул, что не видит другого пути решения конфликта на Донбассе, кроме дипломатического, и считает наилучшим форматом переговоры с Российской Федерацией при участии США и ЕС.

"Я не вижу иного пути, как дипломатическое решение этого вопроса. На кону жизни людей – это самое дорогое, что у нас есть. У нас есть только Минские договоренности, которые не работают. Да, нужно расширять этот стол переговоров, привлекать США, Великобританию, искать новый формат этих переговоров. Но в любом случае, только дипломатическим путем", - сказал он.

В.Зеленский отметил, что для урегулирования ситуации нужны переговоры с Россией, но они должны быть "при свидетелях", представителях США и ЕС.

"Это лучший формат. Я не знаю, как это сработает. И не могу на себя взять обещание, чтобы уже завтра. Но прекращение огня и тот же "план Волкера" (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер – ИФ), с которым мы встречались и говорили. Я думаю, что возможно договориться, мы понимаем, с кем – с Россией, чтобы на линию разграничения ввести миротворцев, потом они переходят на следующий этап – в малые города и села, а затем уже Донецк и Луганск", - отметил он.