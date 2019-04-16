Порошенко пообещал переукомплектацию комиссии по инвалидности военнослужащих

Военно-врачебная комиссия, которая определяет причинную связь ранений и контузий военнослужащих для получения статуса инвалида войны, будет переукомплектована, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Пока мы были в этой студии, все члены комиссии, которые проверяют инвалидность для военнослужащих, выведены за штат, и (комиссия – ИФ) будет переукомплектована",- сказал П.Порошенко во вторник в эфире телеканала "112.Украина".