Политика

21:10 16.04.2019

Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским

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Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко пообещал прийти на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Я твердо буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить полную информацию о двух кандидатах. Для того, чтобы выбор делать абсолютно сознательно. Так что, 19-го числа на стадионе мы увидимся", - сказал он в эфире на телеканале "112.Украина" во вторник.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский
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