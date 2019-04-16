Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс будет обсуждаться на переговорах в "Нормандском формате" - Порошенко

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей будет обсужден на переговорах в "Нормандском формате", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы договорились, что в числе приоритетных пунктов повестки дня во время встречи в "Нормандском формате", уже в мае или в начале июня, вопрос миротворцев точно будет стоять. И это будет классическая миссия, а не ее эрзац-вариант российского происхождения в виде эскорта", – сказал П.Порошенко в эфире телеканала "112.Украины" во вторник вечером.

Ранее в этот день президент допустил встречу лидеров "Нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Как сообщалось, 12 апреля П.Порошенко провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.