Политика

20:44 16.04.2019

Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс будет обсуждаться на переговорах в "Нормандском формате" - Порошенко

1 мин читать
Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс будет обсуждаться на переговорах в "Нормандском формате" - Порошенко

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей будет обсужден на переговорах в "Нормандском формате", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы договорились, что в числе приоритетных пунктов повестки дня во время встречи в "Нормандском формате", уже в мае или в начале июня, вопрос миротворцев точно будет стоять. И это будет классическая миссия, а не ее эрзац-вариант российского происхождения в виде эскорта", – сказал П.Порошенко в эфире телеканала "112.Украины" во вторник вечером.

Ранее в этот день президент допустил встречу лидеров "Нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Как сообщалось, 12 апреля П.Порошенко провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

 

Теги: #нормандский_формат #миротворцы #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 16.04.2019
Порошенко: 18 апреля планируется объявить о Пасхальном перемирии на Донбассе

Порошенко: 18 апреля планируется объявить о Пасхальном перемирии на Донбассе

18:26 15.04.2019
Боевики с начала суток понедельника 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов

Боевики с начала суток понедельника 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов

15:29 15.04.2019
У Зеленского ответили на вопросы Джемилева про Крым и Донбасс

У Зеленского ответили на вопросы Джемилева про Крым и Донбасс

04:21 15.04.2019
На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

20:07 13.04.2019
Дмитрий Разумков: Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно

Дмитрий Разумков: Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно

18:39 13.04.2019
Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

09:26 13.04.2019
МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

02:14 13.04.2019
Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

22:21 12.04.2019
Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

22:06 12.04.2019
Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: 18 апреля планируется объявить о Пасхальном перемирии на Донбассе

Встреча "Нормандской четверки" возможна в июне – Порошенко

Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

От ВВС поступили первые 50 тыс. фунтов компенсации за распространение неправдивой информации – Порошенко

Порошенко был бы рад назначению на должности глав ГНС и ГТС Верланова и Нефьодова

Команда Зеленского о формировании комиссий: все попытки создать проблемы в день голосования не увенчаются успехом

Встреча "Нормандской четверки" возможна в июне – Порошенко

У Зеленского подтверждают соглашение по проведению дебатов, но не понимают некоторых действий оппонентов и ожидают позицию по квотам сторонников

Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс.

Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

Гройсман договорился о предоставлении помещения для украинского культурного центра в Словакии и установления памятника Т.Шевченко в Братиславе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА