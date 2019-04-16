Политика

20:32 16.04.2019

От ВВС поступили первые 50 тыс. фунтов компенсации за распространение неправдивой информации – Порошенко

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От ВВС поступили первые 50 тыс. фунтов компенсации за распространение неправдивой информации – Порошенко

На счет президента Украины Петра Порошенко поступили первые 50 тыс. фунтов от вещательной корпорации ВВС, которые суд постановил выплатить в качестве компенсации за распространение неправдивой информации относительно платы за встречу П.Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тыс. фунтов, которые ВВС заплатила за компенсацию как извинение. Каждая копейка из этих средств сейчас будет переведена на благотворительность", - сказал президент во вторник в эфире телеканала "112.Украины".

Он подчеркнул, что впервые за историю ВВС действующий глава государства выиграл в суде "кейс" и защитил честь Украины и свою.

Как сообщалось, 28 марта 2019 года спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев сообщил, что президент Украины Петр Порошенко намерен пожертвовать компенсацию от британской вещательной корпорации ВВС за распространение неправдивой информации на благотворительность.

В 2018 году президент Украины П.Порошенко подал иск против ВВС из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее 400 тыс. долл. за первую его встречу с президентом США Д.Трампом. В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.

В материале BBC говорилось, что личный адвокат Д.Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тыс. долл. от посредников украинского президента за организацию первой встречи между ним и Д.Трампом в июне 2017 года.

В Администрации президента Украины назвали публикацию ВВС ложью и потребовали опровержения данной информации.

В феврале 2019 года суд в Лондоне признал однобоким материал британской ВВС, в котором говорилось, что посредники президента Украины Петра Порошенко заплатили минимум 400 тыс. долл. за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Теги: #порошенко #компенсация #bbc
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