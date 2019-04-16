Порошенко был бы рад назначению на должности глав ГНС и ГТС Верланова и Нефьодова

Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение тем, что должности руководителей Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) могут занять молодые люди – нынешние заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов соответственно.

"И чрезвычайно коррупционно опасные две позиции – это позиция руководителя украинской таможни и позиция руководителя Государственной фискальной службы. И я очень счастлив решениям конкурсной комиссии, которая на руководителя миссии назначила заместителя министра экономики господина Нефьодова… а на позицию руководителя Государственной фискальной службы (Государственной налоговой службы - ИФ) – человека, который очень активно работал по введению автоматического возмещения НДС… сейчас заместителя министра финансов, молодого человека (Сергея Верланова - ИФ)", - сказал П.Порошенко в эфире телеканала "112.Украина" во вторник вечером.

Вместе с тем, позже президент утонил, что их кандидатуры прошли первый этап конкурса на занятие этих должностей, и в настоящее время конкурс продолжается.

Ранее в этот день интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник сообщало о том, кто победил в конкурсе на занятие должностей руководителей ГНС и ГТН. "Это какое-то недоразумение. Результаты будут через неделю, потом еще время на обжалование результатов", - пояснил первый замминистра экономразвития и торговли М.Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь Министерство финансов сообщило, что трое из пяти кандидатов на должность главы ГНС и пятеро из шести кандидатов на ГТС)прошли в заключительный третий тур конкурса.

Среди претендентов на пост главы ГНС 23 апреля будут проходить собеседование заместитель министра финансов Сергей Верланов, исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Четыре кандидата будут претендовать на третьем этапе на пост главы Гостаможенной службы: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, эксперт по правовым вопросам центра "CASE-Украина" Андрей Саварец, а также директор юридической компании "Федоришин и партнеры" и доцентр Академии адвокатуры Украины Александр Федоришин.

Заключительный этап отбора – собеседование – состоится 23 апреля в 10:00, его трансляция планируется в прямом эфире. В этот же день комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы подведет итоги и определит кандидатов, которых будет рекомендовать Кабинету министров на должности Гостаможенной и Госналоговой служб, отметило министерство.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что народный депутат Андрей Антощак (Блок Петра Порошенко) обратился в Окружной суд Киева с просьбой приостановить конкурс по избранию глав этих служб, о чем он заявил в ходе заседания комиссии во вторник. В частности, А.Антощак заявил, что С.Верланов не обладает достаточным опытом государственной службы, а М.Нефьодов не имеет опыта в таможенном деле.

Однако комиссия продолжила второй этап конкурса.

Ранее Окружной админсуд Киева отказал экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав ГНС и ГТС для обеспечения его иска к Кабинету министров.