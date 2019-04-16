Политика

19:48 16.04.2019

Встреча "Нормандской четверки" возможна в июне – Порошенко

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Встреча "Нормандской четверки" возможна в июне – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допускает встречу лидеров "Нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июле во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон… и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ИФ), скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю – я впервые об этом говорю – на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", - сказал П.Порошенко в эфире телеканала"112.Украина" во вторник вечером.

Президент отметил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "Нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

"Нам нужен настоящий мир, нам нужна настоящая деоккупация всех территорий, нам нужен контроль, в том числе и контроль международными силами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций неконтролируемого участка украино-российской границы для того, чтобы не проходило инфильтрации на нашу территорию", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что после реализации компонента безопасности, можно будет приступать к местным выборам.

Теги: #порошенко #встреча #нормандская_четверка
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