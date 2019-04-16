Политика

18:50 16.04.2019

Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс.

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Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс.

Для проведения второго тура выборов президента Украины в состав участковых избирательных комиссий (УИК) по всей стране по состоянию на 15:00 вторника включено 195 тыс. 026 представителей от кандидата Владимира Зеленского и 147 тыс. 222 от кандидата и действующего президента Петра Порошенко.

Как сообщает во вторник пресс-служба ЦИК, еще 59 тыс. 210 руководителей и членов участковых комиссий были назначены окружными комиссиями по представлению глав ОИК, а также капитанов судов под флагом Украины и руководителя полярной станции.

В то же время, как написал народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук, по данным информационной системы ЦИК, по состоянию на 17:00 ситуация с заполнением членами УИК такая: команда В.Зеленского заполнила 94% возможных квот, штаб П.Порошенко заполнил 71% возможных квот.

По словам нардепа, в настоящий момент 199 окружных избирательных комиссий работают над тем, как заполнить квоты по тем УИК, где кандидаты смогли заполнить их своими представителями.

"В целом можно сказать, что сценария срыва выборов за счёт незаполнения членами участковых избирательных комиссий не будет. И это хорошо", - написал А. Геращенко

Теги: #цик #порошенко #зеленский #выборы
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