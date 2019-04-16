Политика

17:03 16.04.2019

Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

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Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и суден, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Глава государства ожидает, что уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия Москвы будут признаны неправомерными.

"Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности", - подчеркнул он.

П.Порошенко отметил, что "судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека".

"Если для РФ это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы не хвастался агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - пояснил президент Украины.

У России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления", - добавил он.

Теги: #пленники #россия #украина #моряки #порошенко #азовское_море
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