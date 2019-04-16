Гройсман договорился о предоставлении помещения для украинского культурного центра в Словакии и установления памятника Т.Шевченко в Братиславе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман достиг договоренности с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини о предоставлении помещения для украинского культурного центра, а также установления памятника Тарасу Шевченко в центре Братиславы.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины во вторник, во время встречи с украинской диаспорой в Словакии В.Гройсман сообщил о результатах переговоров с премьер-министром П.Пеллегрини, в частности, рассказал о договоренности о предоставлении помещения для украинского культурного центра, а также установления памятника Тарасу Шевченко в центре Братиславы".

Согласно сообщению, в настоящее время в Словакии проживают около 8 тыс. этнических украинцев - выходцев из центральной и западной Украины. Наиболее многочисленной и представительной организацией иностранных украинцев в Словакии является Союз русинов-украинцев.

Здесь также работает Союз украинских писателей Словакии, есть семь средних учебных заведений с изучением украинского языка и литературы, в том числе Объединенная школа-гимназия им.Т.Шевченко города Прешова с украинским языком обучения, работают несколько народных ансамблей, печатаются несколько газет, есть своя радиостанция.