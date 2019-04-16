Гройсман о деле Вышинского: Кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с правосудием

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости обеспечить неотвратимость наказания для всех, кто приходит в Украину со злом, комментируя дело в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Дело руководителя российского агентства РИА Новости Кирилла Вышинского. Мне нечего комментировать. Все, кто приходит к нам со злом, должен сталкиваться или с украинской армией, или с украинским или международным правосудием", - процитировал слова В.Гройсмана пресс-секретарь премьера Василий Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook.